- Antrenorul formatiei Dinamo Bucuresti, Ovidiu Burca, a afirmat, vineri, inaintea partidei decisive de accedere in play-off-ul Ligii a II-a de fotbal, cu Politehnica Timisoara, ca putini oameni au crezut ca echipa sa poate ajunge in acest punct dupa un start de sezon mai putin reusit."Maine ne asteapta…

- Dinamo a invins la Șelimbar, 2-1, și cu o victorie in ultima etapa din sezonul regulat, cu Poli Timișoara, poate intra in play-off-ul ligii secunde. „Cainii” au sarbatorit victoria in vestiar, cu cantece ale galeriei, unde li s-au alaturat administratorul special Vlad Iacob și administratorul judiciar…

- Dinamo incearca in ultimele doua etape din Liga 2 sa prinda un loc de play-off, iar noua conducerea a „cainilor” vrea sa-i motiveze pe jucatorii lui Ovidiu Burca. Inainte partidelor cu CSC Șelimbar (4 martie) și Poli Timișoara (11 martie), șefii clubului vor sa le faca o surpriza jucatorilor și sa le…

- SCM Poli Timisoara va intalni Dinamo Bucuresti in optimile de finala ale Cupei Romaniei, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la sediul Federatiei Romane de Handbal. In campionat, Dinamo a surclasat Politehnica si acasa si in deplasare. Optimile se disputa in manșa unica, la 5 aprilie, urmand…

- Am batut din nou Dinamo și am facut-o, iar, intr-un meci amical. Veneam dupa un eșec, 0-2, cu Metaloglobus. Dragonii lui Costel Enache se pregateau sa paraseasca frustranta perioada a cantonamentului. Numai bine a picat meciul cu Dinamo. Baieții noștri au reușit sa regleze paritatea victorii/infrangeri,…

- Echipa de fotbal din esalonul secund Dinamo Bucuresti a remizat, miercuri, cu formatia de liga a treia CSO Plopeni, scor 1-1 (0-1), intr-o partida de pregatire disputata pe terenul sintetic al Centrului National de Fotbal Buftea, potrivit Agerpres.Pentru echipa antrenata de Ovidiu Burca a inscris Deniz…

- Gigi Becali (64 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a comentat conflictul dintre Ovidiu Burca (42 de ani) și elevii lui de la Dinamo. Omul de afaceri crede ca Nicolae Badea (74 de ani) ar putea rezolva problemele „cainilor”. Miercuri, Ovidiu Burca a fost protagonistul unei conferințe controversate.…

- Dupa ce luni jucatorii au refuzat sa se antreneze din cauza restanțelor salariale, Ovidiu Burca (antrenor Dinamo București) a susținut o conferința de presa in care i-a atacat pe jucatorii sai.