Stiri pe aceeasi tema

- Restaurantul Taverna Racilor din Timisoara a fost amendat cu 15.000 de lei de catre comisarii de la Protectia Consumatorului care au dispus oprirea temporara a activitatii, dupa ce au gasit peste si fructe de mare tinute in conditii neigienice sau pastrate la decongelat in cutii in care se afla lichid…

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Vest au dispus inchiderea temporara, pana la remedierea neregulilor constatate, a restaurantului Taverna Racilor din Timișoara. Lanțul de restaurante a fost in ultimele zile in vizorul inspectorilor, pana acum fiind…

- Dupa ce locațiile Taverna Racilor din toata țara au fost verificate de inspectorii ANPC, a fost inchisa și cea de-a treia afacere care aparține lui Pescobar. In restaurantul pe care omul de afaceri il deține in Timișoara, inspectorii ANPC au gasit mancare neconforma, morcovi stricați și pește ținut…

- E efectiv tavalug pentru locațiile Taverna Racilor din toata țara. Locația din Timișoara a fost și ea inchisa. Inspectorii ANPC au descins și in Capitala Banatului, acolo unde au gasit mancare neconforma, morcovi stricați și pește ținut in condiții improprii, la fel ca in celelalte locații din țara…

- Restaurantul lui Paul Nicolau, cunoscut ca „Pescobar”, situat in parcul Herastrau din București, a fost inchis de ANPC, dupa ce inspectorii de la Protecția Consumatorului au gasit mai multe nereguli. Restaurantul Taverna Racilor din Herastrau a fost inchis. Protecția Consumatorului cere Primariei…

- Cunoscutul local ”Taverna Racilor” din Herastrau a fost inchis de catre inspectorii de la Protecția Consumatorului din București Ilfov. Paul Nicolau ”Pescobar”, șeful rețelei ”Taverna Racilor” a explicat intreaga situație și a spus ca totul s-a datorat faptului ca la una dintre mașinile care transportau…

- Nereguli grave in bucataria Hotel Paradis din Cluj-Napoca, dar și in spațiile de cazare. Inspectorii CJPC au dispus oprirea temporara a prestarii serviciilor, la blocul alimentar și la 4 camere. Hotelul a fost amendat cu 60.000 de lei. Pe data de 21.08.2023, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor…

- Comisarii Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorului au descins in control la lanțul de magazine Mega Image din zona București-Ulfov. Astfel s-au descoperit probleme severe in magazinele Mega Image. Au fost inchise de ANPC imediat, ce au gasit inspectorii acolo. 11 magazine Mega Image au fost…