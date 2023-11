Luminiţa Odobescu, la deschiderea seminarului privind UE şi politica de extindere

Ministrul afacerilor externe Luminiţa Odobescu a participat luni, la deschiderea seminarului privind Uniunea Europeană şi politica de extindere, cu titlul Necessary And (Im)Possible: What The Eu Really Thinks About Enlargement, eveniment… [citeste mai departe]