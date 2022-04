Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Tavan prabușit intr-un supermarket din Turda. Cinci persoane s-au autoevacuat Tavanul unui supermarket din Turda s-a prabușit, sambata dupa-amiaza. Potrivit ISU Cluj, s-au autoevacuat patru angajați și inca o persoana, un client al magazinului. Nu au fost persoane ranite și nu a fost solicitat…

