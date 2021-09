Stiri pe aceeasi tema

- In Secția 3 Poliție din București a cazut tavanul peste birourile polițiștilor, arata sindicaliștii de la Europol, lansand critici dure la adresa ministrului de Interne, Lucian Bode. „Domnule ministru, raportam: NE CADE TAVANUL IN CAP! In ultima apariție publica ministrul Bode ne-a vorbit despre drumuri…

- O bucata de tencuiala s-a desprins din tavanul Sectiei 3 Politie, in urma incidentului nefiind inregistrate victime, a anuntat, joi, Inspectoratul General de Politie al Municipiului Bucuresti (DGPMB), scrie Agerpres. Conform sursei citate, incidentul a avut loc in cursul zilei de miercuri, iar joi dimineata…

- A cazut tavanul intr-o incapere a Sectiei 3 de Politie din Bucuresti. Niciun polițist nu se afla in biroul in acel moment, precizeaza sindicatul Europol, care a facut publice imaginile. Poliția Capitalei a precizat ca sediul Secției 3 Poliție era in proiect de modernizare. S-ar fi efectuat expertiza…

- Politistii din Bucuresti au urmarit pe mai multe strazi un autoturism condus de un barbat care a refuzat sa opreasca la semnalul agenților. Pentru oprirea șoferului au fost trase mai multe focuri de arma in plan vertical si asupra masinii. Autoturismul, care a lovit usor un taxi, a fost blocat pe un…

- Politistii Capitalei au depistat, luni, principalul suspect in cazul infractiunii de omor asupra unei femei, comisa pe data de 12 august. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, acesta se ascundea intr-un service auto. "La data de 12 august, in jurul orei 14,00, prin apel 112, Directia Generala de Politie…

- Polițiștii au dat amenzi in valoare de 16.000 de lei in urma petrecerii de pe terenul viran din sectorul 3 al Capitalei, unde unii dintre participanți erau inarmați cu furci și topoare, informeaza Poliția Capitalei. Totul s-a intamplat duminica seara, cand oamenii s-au strans ca sa-l sarbatoreasca pe…

- Un bebeluș a fost gasit decedat in baia unei benzinarii din bucureștean Teiul Doamnei. La data de 02 iulie a.c., in jurul orei 14:00, Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 7 Poliție a fost sesizata, prin apel 112, de catre o persoana, angajata la o benzinarie, cu privire la…

- Marti, 15 iunie, prin apel 112, Poliția Capitalei a fost sesizata cu privire la faptul ca o femeie, de 23 de ani, a fost agresata, in locuința, de catre concubinul ei. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 21 Poliție, precum…