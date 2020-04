Tăvălugul trebuie să-și recâștige locul în fermă Din experiența fermierilor danezi: de ce in fiecare ferma din Danemarca se gasește cate un tavalug? Am vizitat recent mai multe ferme din Danemarca și am ramas surprins ca, la danezi, TAVALUGUL nu lipsește din nicio ferma. Am discutat cu mai mulți fermieri, incercand sa-mi explic de ce la noi, cel puțin in ultima vreme, tavalugul este aproape uitat, iar la ei este un utilaj folosit cu succes in situații variate, dar in special pentru conservarea apei in sol, deși Danemarca se bucura de o cantitate anuala de apa din ploi aproape dubla fața de Romania. Tavalugul nu este o mașina agricola noua, nici… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

