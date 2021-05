Tăvălugul corectitudinii politice în jucării. Lego lansează o colecție LGBT Fabricanții de jucarii trebuie sa fie, la randul lor, „inclusivi” și „non-stereotipi” pentru ca minoritațile sexuale nu se simt „bine reprezentate” in industria de profil. „Everyone is awesome”. Iata numele noii colecții a producatorului danez de jucarii, creata pentru a aduce un „omagiu”persoanelor din comunitatea LGBT+. Copiii și adulții din intreaga lume vor putea cumpara […] The post Tavalugul corectitudinii politice in jucarii. Lego lanseaza o colecție LGBT first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii internati la Spitalul de Pediatrie din Ploiesti au avut parte de o surpriza, joi, din partea autoritatilor locale, care le-au adus jucarii si dulciuri si au organizat un spectacol al teatrului de papusi.

- Sabrine.ro, cel mai mare producator romanesc de genti, posete, incaltaminte din piele naturala și accesorii lanseaza noua colectie de posete dedicata femeilor moderne, puternice care știu cat de importanta este calitatea. Colecția este compusa din genti de umar, genti office, posete casual si elegante.…

- „Tortul de ciocolata cu Zana Adriana”. Așa ar putea incepe povestea… „Tortul de Ciocolata” este cea mai dulce emisiune pentru copii prezentata de Zana Adriana. O emisiune cu o istorie de 15 ani ! 15 ani de emisiuni pentru copii și mii de torturi oferite copiilor de Zana Adriana. Prin magie și iubirea…

- Programul Național Cantus Mundi Romania și Administrația Naționala „Apele Romane” lanseaza pe 22 martie, de Ziua Mondiala a Apei, primul proiect sonor participativ dedicat apei, creat de copiii din Romania. Producția „Water Song” (Cantecul Apei) reprezinta o creație muzicala originala și colectiva,…

- sursa foto: Info Sud-Est/ Cristian Andrei Leonte Asociația Centrul de Advocacy și Drepturile Omului (CADO) lanseaza concursul de selecție a 7 ONG-uri active in județele Brașov, Cluj, Constanța, Ialomița, Maramureș, Mureș și Prahova in vederea capacitarii ca watchdog in monitorizarea segregarii in educație…

- Barbații creeaza prin imaginație, insa femeile creeaza prin iubire! Rabindranath Tagore In luna Martie, Echipa Gazetei va Post-ul Povești de martie! Andreea, tanara care a cerut jucarii pentru copiii nevoiași, ca dar de nunta apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbiz. Au impreuna doi copii și o casnicie așa cum și-au dorit. Atunci cand a fost intrebata despre cum reușește sa țina scanteia relației calde, artista a fost sincera. „E mult spus „scantei”, dar suntem conștienți…

- In cei 11 ani de existenta, asociatia Help Autism a crescut odata cu cei de care are grija. Copiii cu autism din Romania devin adolescenti si au nevoie de o terapie specifica pentru a se adapta nevoilor varstei si pentru a putea trece in noua etapa din viata lor. Fara acest program, tinerii vor ramane…