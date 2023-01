Stiri pe aceeasi tema

- Fondatoarea si presedinta Reaching Out Romania, ONG pentru protejarea si reintegrarea in societate a victimelor traficului de fiinte umane, Iana Matei, sustine ca despre traficul de persoane trebuie discutat in fiecare zi, nu doar atunci cand apar cazuri celebre, cum este cel al fratilor Tate. Ea…

- Cu o experiența de 13 ani in avocatura, Vidineac a fost cadru didactic universitar al Universitatii “Transilvania” din Brasov – Facultatea de Drept, pe specializarile – drept financiar, drept comunitar, drept constituțional, drept administrativ. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Psihologul criminalist Tudorel Butoi ii mitraliaza pe frații Tate! Acesta spune ca i-a analizat pe Andrew și Tristan Tate și ca cei doi sunt psihopați și pot constitui un pericol public daca sunt eliberați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, ajuns in atenția publicului in pandemie, cand a refuzat sa nu mai impartașeasca oamenii cu aceeași lingurița, in ciuda indicațiilor medicilor, face din nou spectacol. Teodosie face acum turul inchisorilor și descinde pe mare, pentru a oficia slujba de Boboteaza.…

- O femeie de 43 de ani si-a pierdut viata, miercuri, dupa ce a fost surprinsa de un camion TIR care efectua o manevra de mers cu spatele, in zona unui magazin situat pe soseaua de centura a municipiului Deva, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul Educatiei a lansat o campanie de combatere a violentei in scoli care se adreseaza victimelor, agresorilor, dar si cadrelor didactice. Mesajul transmis este ”Nu sunteti singuri”, urmand a fi organizate mai multe actiuni, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…