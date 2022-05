Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de noi angajați ai Complexului Energetic Oltenia(CEO) au fost depistați ca erau bolnavi, inainte sa semneze contractul de munca. Compania și-a propus sa incadreze in campul muncii 600 de persoane pe posturi de sudor, lacatuș mecanic și electrician. Viitorii salariați au fost obligați sa efectueze…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si pentru modificarea si completarea unor acte normative…

- Incepand cu data de 03.04.2022 a intrat in vigoare Legea nr. 74/2022, potrivit careia perioada anterioara datei de 01.04.2001, in care salariații au desfașurat activitați dintre cele prevazute la art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea 263/2010, respectiv in locurile de munca incadrate conform legislației…

- Cuantumul amenzii aplicat caselor de schimb valutar sau hotelurilor, care admit incalcari ale legislației valutare, ar putea fi majorat de patru ori: de la 25 de mii de lei pina la 100 de mii de lei. Este una din propunerile de modificare a Legii cu privire la Banca Naționala a Moldovei, avind drept…

- Minerii și energeticienii iși pot depune din aceasta saptamana dosarele in vederea pensionarii, in baza Legii 74 din 2022, intrata in vigoare duminica. Este vorba despre toate persoanele care au lucrat in grupa I si/ sau a II-a de munca in termocentralele pe baza de carbune, dar si in unitatile de extractie…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni legea privind promulgarea Legii pentru completarea tabelelor-anexa nr. I, II si III la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, transmite Administratia Prezidentiala. Actul normativ are ca…

- Angajații termocentralelor Craiova II, Ișalnița și Turceni au ieșit la protest, astazi, in Piața „Mihai Viteazul“ din Craiova.Aceștia au cerut recunoașterea și aplicarea in totalitate a Legii 197/2021, privind varsta standard de pensionare. 20 de ani de munca nu au fost luați in calcul Cu aproape trei…

- Administrația Complexului Energetic Oltenia a facut demersuri pe langa Ministerul Muncii pentru ca in sectorul minier și energetic sa poata fi cumulat salariul și pensia. Daniel Burlan, managerul Complexului Energetic Oltenia, a declarat ca la nivelul companiei este in curs de implementare un plan de…