- Ghinionul in dragoste ia sfarșit pentru nativii uneia dintre zodii, in aceasta vara. In urmatoarele luni, zodia aceasta are cele mai mari șanse sa-și gaseasca suflletul pereche. Nativii trebuie sa fie deschiși la o experiența noua.

- Doua zodii din horoscop vor trai cea mai frumoasa perioada din viața lor, asta dupa ce iși vor gasi sufletul pereche. Va fi dragoste la prima vedere și vor fi de nedesparțiți luna aceasta. Cei care se afla deja intr-o relație vor avea planuri mari de viitor și vor face marele pas la altar.

- Berbec Luna plina de astazi te poate face ceva mai spiritual, deci nu uita sa practici cat mai mult recunoștința pentru tot ceea ce ai in viața ta in acest moment. Doar in acest fel iți crește vibrația, vei ajunge sa evoluezi și mai mult și vei obține ceea ce iți dorești de la viața. Taur Vibrațiile…

- Povestea de viața a lui Joseph Williams este incredibila. El este dovada vie a faptului ca nimic nu te poate opri din a-ți cauta fericirea. Joseph Williams a avut o viața grea, dar i-a ințeles pe toți oamenii din jurul lui care s-au temut de el, iar destinul i-a oferit o soție care ii este alaturi necondiționat,…

- BERBEC Lucrurile care au fost nepotrivite in viata ta ar trebui sa inceapa sa revina la normal. Vestea proasta este ca poate dura ceva timp pentru ca pendulul sa revina la punctul optim. Vestea buna este ca aceasta schimbare va avea loc in curand. Va fi o schimbare treptata, dar te afli intr-un punct…

- Horoscopul verii vine cu vești extrem de bune pentru una dintre cele 12 zodii! Unul dintre nativi o sa iși intalneasca in urmatoarele luni sufletul pereche. Ba mai mult decat atat, nu doar ca iși gasește partenerul mult visat, ci o sa fie și dragoste la prima vedere. Vezi daca ești chiar tu norocosul!

- Venus in cuadratura cu Pluton pe 27 mai afecteaza relațiile apropiate, intime datorita amplificarii intensitații sentimentelor partenerilor. Se refera strict la dragoste, iubire, afecțiune. Cand cineva devine atras de altcineva, aceasta intensitate se poate manifesta ca pasiune sau harțuire. Depinde…

- Gemenii trebuie sa ia decizii, Racii se conecteaza cu prieteni vechi, Leii sunt disciplinați, Fecioarele sunt energice, Balanțele au nevoie de odihna, Sagetatorii se organizeaza, Varsatorii nu-și gasesc direcția, iar Peștii au nevoie de incredere in propr