Tatyana lioznova doodle-google, tatiana lioznova doodle cineast

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Verman era cunoscut, in special in mediul rural din Romania, pentru emisiunea "Iarba verde de acasa", difuzata la Radio Romania Actualitati.Verman a mai ramas in memoria colectiva si pentru emisiunea "Viata statelor", pe care a realizat-o la TVR timp de peste 20 de ani. A fost…

- Spectacolul „Cata speranta” regizat de Radu Afrim dupa un text al lui Hanoch Levin va fi difuzat online, joi, de Teatrul Odeon, potrivit news.ro.Hanoch Levin este considerat cel mai important dramaturg israelian. Nascut in 1943, a studiat la Universitatea din Tel Aviv. Opera sa include comedii,…

- Costin Marculescu, cel care a jucat in Liceenii, a fost gasit mort! Marculescu nu mai fusese vazut de mai multe zile, iar vecinii au alertat poliția. Conform unor informații, Costin Marculescu a fost gasit in cada, in stare de putrefacție, dupa ce pompierii au spart ușa. In 2018, Costin Marculescu…

- Costin Marculescu, cel care a jucat in Liceenii, a fost gasit mort! Marculescu nu mai fusese vazut de mai multe zile, iar vecinii au alertat poliția. Conform unor informații, Costin Marculescu a fost gasit in cada, in stare de putrefacție, dupa ce pompierii au spart ușa.Nascut la 29 iunie…

- Nascut in comuna ieseana Voinesti, maestrul Arvinte s-a scolit la Iasi, la Conservatorul „George Enescu" si apoi in Bucuresti, la Scoala Militara de Muzica si Universitatea de Muzica. A compus muzica de scena pentru ansambluri artistice, muzica vocal-simfonica, muzica simfonica, muzica pentru fanfara…

- Ghidul medicilor catre cele mai fiabile informații despre COVID-19 il reprezinta o aplicație IT care poate fi descarcata pe telefon, computer sau tableta. Universitatea din Warwick a conceput aceasta aplicație care colecteaza in timp real cele mai noi evoluții privind tratamentele și ingrijirea pacienților…

- "Am vrut sa vorbesc despre lumea coloniilor germane de pe Volga (...) o lume creata candva de oameni veniți din alta țara și pierduta astazi in negura timpului. Dar este și o poveste despre cum poate o mare dragoste sa nasca spaime in sufletul nostru și totodata sa ne ajute sa le depasim".Va…

- Astazi, Google a creat un nou Doodle, special pentru Ziua Pamantului.In prim planul Doodle ului cu care Google deschide, astazi, pagina de start, se vede o albina jucausa in minunata ei activitate de polenizare. In fiecare an, in ziua de 22 aprilie se sarbatoreste Ziua Pamantului, ziua cand s a nascut…