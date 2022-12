Stiri pe aceeasi tema

- Un studio de indepartare a tatuajelor din Londra ofera eliminarea gratuita a tatuajelor Kanye West, deoarece artistul continua sa promoveze deschis antisemitismul și sa-l laude pe Adolf Hitler. Naama Studios, care are sediul in Londra, este o clinica care se ocupa cu indepartarea tatuajelor cu laser…

- Producatorul german de echipament sportiv Adidas a anuntat joi ca a lansat o ancheta interna in urma unor acuzatii de comportament nepotrivit care il vizeaza pe rapperul american Kanye West, cu care a rupt recent colaborarea si alaturi de care lansase gama de pantofi de sport Yeezy.

- Statuia a fost retrasa de la etajul atracțiilor și mutata in arhiva, a anunțat un purtator de cuvant al muzeului.Aceasta statuie de ceara a fost instalata in expoziția permanenta a muzeului in 2015.Rapperul american a aparut acolo alaturi de o statuie a fostei sale soții, Kim Kardashian. Retragerea…

- Kanye West susține ca a pierdut un „munte de bani” intr-o singura zi, dupa ce companii precum Adidas sau Gap au rupt contractele cu el, in urma unor serii de replici antisemite facute de rapperul american la mai multe emisiuni TV, podcasturi și platforme de social media, informeaza News.ro . „Am pierdut…

- Regina Elisabeta se va intoarce, marți, pentru totdeauna la Londra, iar britanicii i-au așternut un covor de flori in Green Park, langa Palatul Buckingham. Zeci de mii de oameni au venit sa ii aduca un ultim omagiu Suveranei care și-a slujit poporul 7 decenii.

- Mii de oameni s-au adunat in fata Palatului Buckingham din Londra pentru a aduce un omagiu Reginei Elisabeta a II-a, care a murit joi, la varsta de 96 de ani, la Castelul Balmoral din Scotia, transmite dpa.

- Capitanul echipei FCSB, Florinel Coman, a declarat, miercuri, in conferinta de presa premergatoare meciului cu West Ham, ca vicecampioana Romaniei nu a venit la Londra in vacanta. “Un meci greu, cu o echipa din cel mai puternic campionat. Nu am venit aici in vacanta, am venit sa facem un meci foarte…