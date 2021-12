Tatuajele colorate, interzise de UE. Din 4 ianuarie 2022 doar desene alb-negru

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri ca efectele petrecerilor din noaptea de Revelion se vor vedea in aproximativ doua saptamani. Arafat a recunoscut ca nu toata lumea va respecta normele sanitare de prevenire a raspandirii epidemiei de COVID-19. “Nu exista…

- A inceput perioada in care, in gospodarii, oamenii se pregatesc de taierea porcului. Va sfatuim sa va pregatiti bine, temeinic si… documentat. La fel de clare precum retetele sunt si regulile legate de asta. Chiar zilele trecute, in Targu Jiu, o familie care a sacrificat porcul in strada a fost amendata.…

- Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara organizeaza, cu ocazia sarbatorilor, un concurs de desene, poezii, ornamente, colaje sau povești, destinat copiilor. Lucrarile pot fi trimise pana in data de 21 decembrie, insotite de de nume, varsta și localitate. „Dragi copii, ne este tare dor de voi…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat aseara o hotarare referitoare la regulile privind carantinarea persoanelor care sosesc in Romania, in contextul raspandirii tulpinii Omicron a coronavirusului in Europa. Masurile vor fi aplicate de vineri, de la ora 24 pana la data de 8 ianuarie,…

- La festivitatea ce are loc astazi la ora 17.00, la Teatrul Ariel, va fi marcata Ziua Internaționala de Eliminare a Violenței impotriva Femeilor, un proiect inițiat de Asociația "Femeia mileniului III" din Tg. Mureș. Președintele Asociației, Bianca Bogdan, a precizat ca prin intermediul acestor eseuri…

- Sunt zilele celui mai mare pelerinaj ortodox din tara. Deja au fost 16.000 de credinciosi la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iasi. Iar 250 de voluntari ii ajuta pe oameni sa treaca mai usor peste orele de stat la coada. Alaturi de ei, inclusiv jandarmi veniti din alte judete. Ioana…

- CJSU a aprobat regulile și masurile care trebuie respectate in unitațile administrativ-teritoriale Bogdan Voda, Ocna Șugatag și Vima Mica Subprefectul Rudolf Stauder a menționat ca au fost aprobate in ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența regulile și masurile care trebuie…

- Regulile de acces la evenimente si in spatii inchise se schimba, de maine, in acele localitați unde incidențele de imbolnavire se incadreaza intre 3 si 6 la mie. Astfel, participarea va fi conditionata de prezentarea certificatului verde, document agreat la nivel european din vara, si care atesta vaccinarea,…