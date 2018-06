Stiri pe aceeasi tema

- Romanii prefera sa mearga in vacanța cu zboruri charter, 35% din rezervarile pentru vara 2018 fiind realizate pentru pachete cu avionul. Unu din trei turiști alege sejururi cu avionul datorita duratei reduse pana la destinație. Cea mai cautata zona pentru acest sezon este Antalya, care a inregistrat…

- Primaria municipiului Vaslui dorește sa faca din Centrul Civic un colț de rai și propune vasluienilor sa participe, intre 19 și 21 mai, la Serbarea florilor. Evenimentul, care crește de la an la an ca valoare și numar de participanți, se dorește a deveni o importanta manifestare de profil in zona Moldovei.…

- O expoziție inedita de insemne istorice a fost organizata la Parlament. Sunt expuse reproduceri ale drapelelor, sigilii și ștampile pe care sunt imprimate sigle domnești din diferite perioade. Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei Drapelului de Stat care este sarbatorita astazi.

- In 2017, peste 100.000 de jucatori din 53 de țari au jucat in etapa de calificare Neymar Jr’s Five. Anul acesta, 60 de țari de pe 6 continente vor striga prezent in catalogul de inscrieri pentru o noua ediție. Turneul este deschis echipelor formate din cinci, șase sau șapte jucatori,…

- Asociatia Culturala "Mamaia Copiilor" organizeaza in luna aprilie preselectiile pentru editia a XVIII a a Festivalului National de Creatie si Interpretare "Mamaia Copiilor" 2018.Potrivit organizatorilor, etapa zonala de preselectie pentru Sectiunea de Interpretare se va desfasura in opt orase din tara:…

- Simona Halep a declarat, luni seara, la Cluj, ca vrea ca echipa nationala a Romaniei sa castige partida cu selectionata Elvetiei din FedCup, afirmand ca se simte bine si ca este in forma, dupa ce s-a antrenat in ultimele doua saptamani, transmite Mediafax. Simona Halep a declarat, luni seara, pe Aeroportul…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Targu Mures, ca exista posibilitatea construirii unei cai ferate de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta. Oficialul ungar a precizat ca a abordat acest…

- O studenta a Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca a inventat painea cu faina din seminte de urzici, reteta fiind in curs de brevetare la OSIM, dupa care va intra in productie si va fi vanduta de o firma de panificatie din Campia Turzii.