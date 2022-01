Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a anunțat joi ca cincisprezece țari UE au acceptat sa primeasca aproximativ 40.000 de afgani, potrivit AFP, citat de Agepres. Germania, Franța și Suedia vor primi cel mai mare numar de refugiați. ”Pot sa anunt astazi ca 15 state membre s-au…

- Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Olanda, Portugalia, Spania și Suedia au raportat pana in prezent cel puțin un caz de infectare cu varianta OMICRON, potrivit ECDC.Specialiștii au aunțat și ca alte cazuri sunt investigate, iar numarul total al infectarilor cu aceasta tulpina…

- Numarul turiștilor albanezi care și-au petrecut vacanța pe litoralul romanesc a crescut de zece ori in ultimii doi ani, cel puțin așa indica un raport al Direcției de Statistica din județul Constanța.Potrivit sursei citate, in perioada ianuarie-august 2021, peste 4000 de albanezi s-au cazat…

- Tragerea la sorți a meciurilor de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din Qatar are loc acum. Serbia, Spania, Elveția, Franța, Belgia, Danemarca, Olanda, Croația, Anglia și Germania sunt echipele din Europa deja calificate la Campionatul Mondial din Qatar. Romania a ratat la mustața prezența…

- De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și pana la acest moment, 196 de cetațeni romani aflați in strainatate au decedat. Astfel, 37 au murit in Italia, 19 in Franța, 43 in Marea Britanie, 60 in Spania, 14 in Germania, 2 in Belgia, 3 in Suedia, 5 in Irlanda, 2 in Elveția, 2 in Austria, […]…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca anunța ca s-a alaturat Alianței Universitaților Europene EUTOPIA, ce mai include universitați din Belgia, Franța, Suedia, Slovenia, Spania, Marea Britanie, Portugalia, Germania și Italia. Instituția de invațamant superior se alatura astfel grupului de universitați…

- ​Germania este, detașat, pe primul loc în lista țarilor de unde românii aduc mașini second-hand, pe locul doi fiind Belgia, arata datele companiei CarVertical. Topul este completat de Olanda, Italia și Spania, arata datele care nu se refera la toata piața, ci la 75.000 de mașini care au…

- Facebook a anunțat ca angajeaza 10.000 de programatori din Uniunea Europeana. Compania deținuta de Mark Zuckerberg va recruta specialiști in special din Irlanda, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Polonia. Aceștia vor fi angajați pentru a dezvolta conceptul metavers. Cuvantul „Metaverse” este…