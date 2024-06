Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2022 pentru modificarea si completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999. Durata actuala a concediului paternal este extinsa de la cinci zile lucratoare la 10 zile lucratoare. Actul normativ prevede acordarea concediul paternal tuturor tatilor care au calitatea de salariat in […] The post Tații vor primi 10 zile de concediu paternal. Legea a fost promulgata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .