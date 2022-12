Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis miercuri ca tatii care participa efectiv la ingrijirea copilului au dreptul la un concediu paternal de 10 zile lucratoare, dublu fata de cat e in prezent, iar acest concediu se acorda indiferent daca parintii sunt casatoriti sau nu sau daca copilul este adoptat. In cazul decesului…

- Guvernul a aprobat miercuri, printr-o Hotarare, Strategia nationala privind incluziunea sociala a persoanelor fara adapost pentru perioada 2022-2027 si un Plan de actiune pentru aceeasi perioada, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, documentele promoveaza…

- Romanii primesc ajutor de deces mai mare din 2023. Guvernul a adoptat proiectul de lege care prevede majorarea sumei pe care o primesc rudele romanilor asigurati sau ale pensionarilor care trec in neființa.

- Romanii vulnerabili vor primi un sprijin financiar in anul 2023 pentru a plati facturile la energie electrica. O parte dintre romani iși vor putea plati facturile cu bani proveniți din fonduri europene. Mai exact, este vorba despre 1.400 de lei, primiți in doua tranșe, a cate 700 de lei fiecare. Printre…

- In ședința de Guvern de luni seara, liderii coaliției au decis cu cat va fi majorat punctul de pensie de la 1 ianuarie 2023. Potrivit surselor citate de Antena 3 CNN, coaliția de guvernare a decis majorarea punctului de pensie cu 12,5%. Cați bani primesc romanii cu pensii mici Am facut calculele pentru…

- Executivul a adoptat o ordonanța de urgența prin care se majoreaza cu 50% lefurile celor implicați in implementarea de proiecte cu fonduri europene, fie ca sunt rambursabile sau nerambursabile. Beneficiari ai majorarii sunt și cei implicați in implementarea PNRR. Pentru aceștia sunt luate in considerare…

- Guvernul va prelungi programul voucherelor de 50 de euro alocati bilunar, pe zona de alimente , si pentru anul 2023. Totodata, va aproba un program pentru ajutoare de incalzire , de 700 lei pentru sezonul rece. Ionut Stroe (PNL) a anuntat ca Guvernul va emite o ordonanta de urgenta „pe zona de ajutoare,…