Stiri pe aceeasi tema

- Noi norme UE privind concediile de paternitate și de creștere a copilului, in vigoare de astazi. Romania, obligata sa le aplice Toate statele membre UE, inclusiv Romania va aplica de marți, 2 august, normele instituite la nivelul Uniunii pentru a imbunatați echilibrul dintre viata profesionala si cea…

- Parlamentul a aprobat in lectura finala, cu 77 de voturi, inițiativa legislativa care are drept scop asigurarea echilibrului intre munca și viața de familie, precum și mai multe opțiuni de implicare a taților in ingrijirea copilului.

- Ancheta la Politia Buzau, dar si la Directia Judeteana de Protectie a Copilului, dupa ce familia unui baiat de 12 ani a acuzat ca acesta a fost batut de politisti. Cazul a ajuns si in atentia procurorilor. Informatii care va pot afecta emotional.

- Un polițist a fost prins cu droguri, in toaleta, la festivalul SAGA. Poliția Capitalei a precizat ca acesta este in concediu paternal și ca a fost testat cu aparatul DrugTest, iar rezultatul a fost negativ.

- Acțiunea „Pașaport pentru vacanța", organizata de Serviciul de Pașapoarte Suceava cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, s-a bucurat de succes in randul sucevenilor. In ziua de 1 iunie au fost inregistrate 185 de cereri de eliberare a pașapoartelor pentru copii, conform directoarei ...

- Astazi, 01 iunie a.c., cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului pompierii dambovițeni au fost asaltați de copii. Ne-au vizitat peste 350 de copii insoțiți de parinți. Cei mici au avut ocazia sa vada mașinile de stingere și ambulanța SMURD, au probat caștile de protecție, sirena pompierilor și au manuit…

- Peste 300 de copii au participat la acțiuni organizate pentru sarbatorirea Zilei de 1 Iunie – Ziua Internaționala a Copilului de catre reprezentanții Poliției, Jandarmeriei și ai ISU Suceava. Acțiunile au fost reluate dupa o pauza de doi ani, iar cei mici au avut parte de expoziții de tehnica ...

- Astazi, premergator zilei de 1 iunie, jandarmii tulceni au organizat la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea Ziua Portilor Deschise pentru Copii cu concursuri de desene pe asfalt si competitii sportive pentru a sarbatori alaturi de cei mici Ziua Internationala a Copilului. Elevii clasei…