Taţii în vârstă transmit copiilor mai multe mutații genetice decât cei tineri Copiii concepuți de tați cu o varsta mai inaintata au un risc mai mare de a moșteni boli genetice și anumite tipuri de cancer, iar cercetatorii au descoperit recent și motivele pentru care se intampla acest lucru, potrivit Hotnews.ro. Varsta tot mai inaintata a taților la momentul concepției ar putea fi unul dintre motivele incidenței in creștere a unor boli precum autismul și schizofrenia, arata studiul. Varsta tatalui la momentul concepției este mai importanta decat a mamei din perspectiva mutațiilor genetice pe care le pot transmite copiilor, dupa cum au aratat numeroase cercetari in ultimii… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

