- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi avertizari Cod portocaliu de furtuna valabile vineri seara pentru localitati din sapte judete.Astfel, pana la ora 21:15, in localitati din judetele Bacau, Suceava, Neamt, Iasi, Vaslui si Botosani se vor semnala, local, averse torentiale ce…

- Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat mai multe percheziții la imobile folosite de un barbat și doua femei de pe raza județelor Galați, Bacau, Vrancea și Brașov. Cele trei persoane foloseau minori pentru realizarea tranzacțiilor de droguri și incasarea banilor de la clienți. Doua persoane, un…

- DIICOT intervine in forța in mai multe județe din țara. Procurorii fac percheziții in cazuri de plasare pe piața de bani falși, in cazuri de proxenetism, dar și la traficanții de droguri. Mai multe percheziții la imobile folosite de un barbat și doua femei de pe raza județelor Galați, Bacau, Vrancea…

- bull; Cea mai noua raportare a Institutului National de Sanatate Publica Pana astazi, 8 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.604 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus . Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.826 au fost declarate vindecate si externate.Numarul…

- "In perioada 2 – 5 iunie a.c., politistii Directiei de Ordine Publica – Serviciul Protectia Fondului Forestier si Piscicol, impreuna cu politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Suceava, Maramures, Neamt, Bacau, Bistrita-Nasaud, Mures, Covasna si Vrancea, au actionat in judetul Suceava,…

- Explozie de cazuri de imbolnavire cu CoVid-19, in Bistrița-Nasaud! Daca in ultimele zile nu au fost mai mult de 3-4 cazuri de infectare cu SARS COV-2, in ultimele 24 de ore au fost depistați pozitiv nu mai puțin de 13 bistrițeni. in același interval, o persoana a decedat și numai una s-a vindecat. Totodata,…

- Anchetatorii dobrogeni sunt fruntasi in clasamentul national intocmit de Parchetul General al Romaniei privind media persoanelor trimise in judecata in cursul anului trecut. Astfel, potrivit informatiilor oficiale, in timp ce media pe tara a persoanelor trimise in judecata la 100.000 de locuitori este…