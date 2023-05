CEO-ul OpenAI, Sam Altman, i-a indemnat pe parlamentarii americani sa reglementeze inteligența artificiala in timpul unei audieri a comisiei din Senat. Altman, omul din spatele revoluției ChatGPT, a depus marturie in fața Comisiei Judiciare a Senatului pentru prima data. Și, deși a spus ca este, in cele din urma, optimist ca inovația va aduce beneficii […] The post „Taticul” ChatGPT recunoaște: „Aducem un rau semnificativ lumii” / Scenariul apocaliptic descris de experti devine realitate first appeared on Ziarul National .