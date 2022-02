Stiri pe aceeasi tema

- Un destin frant brusc si mult prea devreme, la doar 15 ani, salveaza viata altor 3 copii. Este vorba despre Tatiana din Ardud, eleva moarta in urma unui accident. Sunt momente in viața cand destinul lovește fara mila. E ca și cum o lume intreaga ar disparea subit, printr-o sentința cruda si de neinteles.…

- O fetita de 15 ani, care a murit in urma unui accident rutier, a salvat viata a trei copii, in urma unor transplanturi de organe. Adolescenta a fost implicata intr-un accident in Ardud, județul Satu Mare și a fost transferata la Cluj-Napoca, unde a decedat. Tatiana, eleva in varsta de 15 ani, a fost…

- Tatiana, o adolescenta de 15 ani din Ardud, județul Satu Mare, a murit la doar cateva zile, dupa ce a fost accidentata de un autoturism pe o trecere de pietoni din fața școlii. Tanarul vinovat fost identificat de oamenii legii, dar susține ca nu ar fi vazut-o pe copila in momentul tragediei.

