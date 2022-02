Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat marti, la Antena 3, ca Romania trimite medicamente in Ucraina la cererea guvernului ucrainean si se pregateste pentru a primi refugiati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- „Efortul Romaniei din aceasta perioada a fost extrem de intens, pentru ca alaturi de partenerii si aliatii nostri din NATO, alaturi de celelalte state membre ale Uniunii Europene, in relatia cu partenerul strategic american, am incercat sa gasim solutii pentru dialog, solutii pentru dezescaladare. Trebuie…

- Fostul șef SIE Teodor Meleșcanu a declarat, miercuri, la Antena 3, ca in opinia sa Rusia nu va invada Ucraina. „Ceea ce pare sa se desfasoare in zona media e mult mai departe decat ce exista in realitate, pentru ca nu a aparut o escaladere a rusilor din punct de vedere militar, este mai degraba…

- Fost Comandant Suprem al NATO și consilier al președintelui Barack Obama, generalul James Jones a vorbit, intr-un interviu acordat jurnalistei Ana Maria – Roman, la “News Hour with CNN” de la Antena 3, despre planurile președintelui rus Vladimir Putin in criza dintre Rusia și Occident. Generalul Jones…

- Andrew Kinsel a ajuns pentru prima data in Ucraina in 1992. Tot in acel an trecuse si prin Romania. A ales sa se stabileasca la Kiev, acolo unde are o firma si locuieste cu sotia si cele doua fete. Nu vrea sa paraseasca Ucraina, chiar daca ambasada SUA a recomandat acest lucru. El spune ca viata merge…

- Totul s-a petrecut in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 01:00, in inchisoarea Bellizzi din Avellino. Romanul a reușit sa se faca nevazut, dupa ce a ieșit pe gaura din perete. A coborat in curtea inchisorii cu ajutorul unor franghii realizate din cearșafuri.Alaturi de el, a mai fugit și un marocan,…

- Tragedia ar fi avut loc in urma unei defecțiuni la utilajul folosit pentru turnarea betonului. Romanul de 51 de ani a ramas prins sub brațul betonierei și a murit la scurt timp.In accident a mai fost ranit un barbat de 55 de ani care a incercat sa-l salveze pe roman. Acesta a fost ranit la umar și a…

- ​Filip Jianu s-a calificat, miercuri, în sferturile de finala ale turneului challenger de la Antalya (Turcia), dupa ce l-a învins pe francezul Geoffrey Blancaneaux, al saptelea favorit.Jianu (327 ATP) a obtinut victoria în fata lui Blancaneaux (281 ATP) dupa doua ore si 20 de minute,…