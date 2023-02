„Tati zice că mami nu ne iubeşte”. Poveste tristă de familie: copii mici minţiţi şi „hăituiţi” de părinţii divorţaţi O ieseanca a trebuit sa apeleze la executorul judecatoresc pentru a-si recupera copiii ramasi de Craciun la „fostul". Chiar si cu ajutorul autoritatilor statului, abia in martie copiii ajunsesera langa mama lor. Cazul a ajuns si in justitie, fostul sot fiind acuzat de nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului. Putea fi condamnat la inchisoare, mai ales ca nu era la prima abatere, dar magistratii au preferat aplicarea unei simple amenzi. Casatoria dintre Florinel A. si Maria K. a fost desfacuta in iulie 2017, cei doi copii ramanand la mama. Craciunul urma sa fie petrecut de copii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de copii de la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap (CSCCH) Targu Jiu, din subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj a avut parte de un sejur de neuitat la Ranca, in cursul saptamanii trecute. Insoțiți de personal de specialitate…

- Protestul sindicalistilor din Sanatate si Asistenta Sociala, organizat marti in Bucuresti, pentru a doua zi consecutiv, s-a incheiat odata cu oprirea participantilor la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) - Sector 1.

- O ieseanca din Halceni si-a reclamat propriul fiu, pentru ca se imbata, face scandal si o bate. Cazul, des intalnit pe mesele judecatorilor, le-a dat acestora dureri de cap: tanarul e minor. Femeia din comuna Sipote s-a plans Judecatoriei Harlau de Boboteaza, cerand ca fiul sau sa fie evacuat din…

- Astazi va prezentam povestea Centrului de Ingrijire și Asistența „Sfanta Maria‟ Golești aflat in subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea. De cum intri pe ușa centrului, atmosfera de sarbatoare te invaluie. Iluminat festiv și frumos decorat, centrul…

- Ne apropiem cu pași repezi de una dintre cele mai frumoase perioade din an, Craciunul. Daca, de Craciun, vrei sa fii bun, dar nu știi cum, atunci iți aducem in atenție cateva dintre centrele aflate in subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea care ocrotesc…

- DGASPC Maramureș face ancheta in cazul copilașului de doar 2 ani care a fost violat chiar de tatal sau. La finalul anchetei se va lua o decizie legata de copil. „Cazul a intrat in atenția Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecție a Copilului Maramureș. In funcție de concluziile evaluarii…