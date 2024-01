Stiri pe aceeasi tema

- Ce incasari a avut filmul Tati Part-Time in prima saptamana la cinema La doar 8 ani, Eva Maruța , fiica Andrei și a lui Catalin Maruța, joaca rolul principal intr-un nou film romanesc. Nu singura, ci alaturi de actorul Alex Bogdan. Filmarile s-au desfașurat in toamna, iar pelicula s-a lansat pe 2 ianuarie…

