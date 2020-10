Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Tatarușanu (34 de ani) se pregatește sa debuteze in tricoul echipei AC Milan. Internaționalul roman are șanse foarte mari sa bifeze primele minute in poarta rossonerilor, in meciul programat luni seara, cu AS Roma in cadrul etapei a cincea din Serie A. AC Milan a anunțat, prin intermediul site-ului…

- Veteranul suedez Zlatan Ibrahimovic a inscris cele doua goluri gratie carora AC Milan a castigat cu 2-1 derby-ul cu Inter Milano, sambata, in etapa a 4-a a campionatului de fotbal al Italiei. Inter, echipa gazda, a avut mai multe ocazii in acest meci, in care portarul roman Ciprian Tatarusanu…

- Anunțul vine chiar din partea clubului din care face parte. Conform sursei, Ibrahimovic (38 ani) nu va evolua in partida de joi seara, contra norvegienilor de la Bodo/Glimt, din Europa League. ″Respectand normele sanitare in vigoare, Ibrahimovic s-a autoizolat la domiciliul sau″⁣, a mentionat gruparea…

- Proaspatul portar achiziționat de AC Milan, Ciprian Tatarusanu și-a demonstrat abilitațile de interpret, inainte de a debuta la noua sa echipa. Sub ochii lui Zlatan Ibrahimovic si ai celorlalti colegi din echipa, Tatarusanu si-a primit "botezul".

- AC Milan l-a prezentat oficial pe Ciprian Tatarușanu. Portarul roman de 34 de ani, transferat cu 500.000 E, a dezvaluit cum a trecut din Ligue 1 la Serie A. „Doar la Lyon am fost rezerva și nu-i ușor cand trebuie sa te antrenezi 100% știind ca duminica nu vei intra in teren. Dar mie-mi plac provocarile…

- Ciprian Tatarușanu (34 de ani) a debutat la AC Milan, in meciul amical caștigat de „diavoli” cu Brescia, scor 3-1. Ciprian Tatarușanu, primele declarații dupa ce a semnat cu AC Milan » Ce i-a transmis antrenorul și cum crede ca poate imbunatați echipa Portarul roman a inceput meciul pe banca de rezerve,…

- Ciprian Tatarușanu nu va mai ramâne la Lyon, portarul naționalei României urmând sa ajunga, din nou, în Serie A. În Italia, internaționalul român va fi rezerva lui Gianluigi Donnarumma la AC Milan, informeaza Gazzetta dello Sport.Conform jurnaliștilor italieni,…

- Transfer de top pentru Ciprian Tatarușanu. Internaționalul roman se desparte de Olympique Lyon și va semna chiar maine cu AC Milan. Informația a fost oferita de jurnalistul italian Gianluca Di Marzio, recunoscut pentru acuratețea mutarilor pe care le anunța. Mai mult, in cazul lui Tatarușanu totul este…