Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Asimptomaticii de coronavirus, posibil sa ramana supravegheați de acasa: Declarația lui Nelu Tataru și ce spune despre obligativitatea purtarii maștilor Potrivit ministrului, timpul necesar privind eliminarea obligativitatii mastilor va fi dat de evolutia numarului de cazuri noi si al…

- Anunț important facut de ministrul Sanatații, dupa ce, vreme de doua luni, spitalele din Romania au fost inchise pentru bolnavii care nu sufereau de coronavirus. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus, joi, ca fiecare direcție de sanatate publica este in curs de reașezare a circuitelor spitalelor,…

- Bolnavii asimptomatici trebuie internati in spital pana la un rezultat negativ al testelor de coronavirus si nu pot fi luate in acelasi timp masuri de relaxare lasand acasa sau in comunitate persoane infectate care inca pot fi transmitatoare de COVID-19, a declarat marti seara, la TVR 1, ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a emis ordinul cu prevederile referitoare la reluarea activitatii spitalelor, documentul fiind publicat, vineri seara, in Monitorul Oficial. Se pot relua internarile si interventiile chirurgicale programate, dar si activitatea in ambulatorii. De asemenea, Ministerul…

- 27 de pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost externați din Spitalul din Piatra-Neamț. Pacienții erau asimptomatici și s-au incadrat in ordinul de ministru care permitea ca aceasta categorie de persoane infectate cu COVID-19 sa fie tratate acasa. Ordinul Ministrului Sanatații a fost insa retras…

- Astfel, se modifica Ordinul nr. 414/2020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica internationala determinata de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor masuri in vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei. Potrivit…

- Ministrul Sanatații a declarat ca Scenariul 4 se apropie și a propus ca medicii asimptomatici, dar infectați cu coronavirus, sa ramana in spitale și sa trateze pacienții infectați cu coronavirus."Noi, cei de la Ministerul Sanatații, am propus algoritmi de testare, sa ducem la domiciliu cazurile ușoare…

- Daca Romania va trece de 2.000 de cazuri confirmate cu noul coronavirus, cazurile ușoare vor fi tratate acasa, in mare parte de voluntari, iar medicii confirmați, cu simptomatologie ușoara, vor merge in continuare la spital, a declarat, vineri, ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Ministrul Sanatații,…