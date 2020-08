Stiri pe aceeasi tema

- Romania a trecut prin a doua cocoașa mai agresiva decat primul val al pandemiei de COVID-19, iar daca ar fi fost respectate regulile stabilite in momentul relaxarii, 15 mai, nu am fi ajuns in aceasta situație, afirma ministrul Sanatații, Nelu Tataru. El a facut aceste declarații ieri, la Oradea, intrebat…

- Numarul de cazuri noi raportate zilnic s-ar putea stabiliza, in urmatoarele saptamani, insa situația din Romania ramane delicata. Ministrul Sanatații a avertizat ca ne putem confrunta, in urmatoarea perioada, cu „scenariile pe care le vedeam in martie-aprilie in Spania si Italia”.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a atras atentia ca Romania se afla intr-un context pandemic cu raspandire comunitara accentuata. Nelu Tataru a aratat ca, daca regulile sanitare nu vor fi respectate, sectiile de terapie intensiva se vor aglomera si, ceea ce s-a petrecut in Italia si Spania in lunile…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a declarat in cursul zilei de ieri ca Romania se afla intr-o perioada grea in care se consuma boala celor 4000 de pacienți care au refuzat internarea. Acesta pregatește cetațenii pentru ce este mai rau, dat fiind faptul ca suntem intr-o perioada grea in care numarul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, nu exclude revenirea la starea de urgenta. El afirma, intr-un interviu acordat joi Agerpres , ca Romania nu a depasit primul val al pandemiei de coronavirus si ca ”asistam la a II-a cocoasa a primului val”, dupa ce pe teritoriul tarii au fost inregistrate peste 600…

- Reacția ministrului Tataru, dupa recordul de imbolnaviri. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus, miercuri, in timpul unei vizite la Constanța. referitor la posibilitatea reintroducerii starii de urgența, ca „in acest moment nu se impune”. „Am mai discutat acest lucru, in acest moment nu se impune…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus, marți, ca „suntem pe a doua panta ascendenta, suntem pe a doua cocoașa”, el precizand ca, in prezent, in Romania, „avem un numar crescut de cazuri și...

- Nelu Tataru a efectuat o vizita in judetul Vrancea, unde sunt 893 de cazuri de coronavirus, dintre care aproape o suta raportate in ultimele zile. Ministrul Sanatatii sustine ca Romania are de patru zile peste 300 de cazuri, iar de sapte zile numarul creste constant. "Sper ca in perioada…