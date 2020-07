TĂTARU spune că vin zile crunte Romania ar putea ajunge in urmatoarea perioada la o mie de cazuri de COVID-19 pe zi, iar autoritațile ar putea decide instituirea carantinei in anumite zone, localitați sau cartiere, cu un numar foarte mare de cazuri, a declarat luni, la Digi 24, ministrul Sanatații, Nelu Tataru. "La trei cazuri la mia de locuitori se poate ajunge la carantinarea unei zone", a spus Tataru, care a vorbit despre zonele critice din țara. - In urmatoarele 14 zile vom avea o creștere progresiva. Vom ajunge și la 1.000 de cazuri pe zi. Vom avea aceasta creștere. Dintre aceste 1.000 de cazuri pe zi sunt cele care merg… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

