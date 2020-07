Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri ca in prezent nu exista pericolul instituirii starii de urgenta, insa, daca se va impune, va fi prelungita starea de alerta. "In conditiile in care evolutia o va permite, vom avea aceste relaxari, in conditiile in care evolutia nu o va impune nu…

- Ziarul Unirea VIDEO| Nelu Tataru: Daca va fi nevoie, vom prelungi starea de alerta. Vom reglementa tot ce ține de carantina și izolare Nelu Tataru, Ministrul Sanatații a declarat intr-o conferința de presa, vineri dimineața, ca starea de alerta va fi prelungita, daca situația o va impune. Nelu Tataru…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat, vineri, dupa intalnirea de la Palatul Victoria, cu institutiile de control, ca, in urma deciziei CCR, carantina si izolarea raman la nivel de recomandare, urmand ca Executivul sa elaboreze un proiect de lege in acest sens. Ministrul a atras atentia ca, desi…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, considera ca Guvernul trebuie sa propuna un proiect de lege care sa reglementeze clar conditiile de carantinare, izolare si internare obligatorie, in functie de situatia epidemiologica, precizand ca Parlamentul va lucra, pe perioada verii, in sesiune…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca, daca numarul de cazuri noi de imbolnavire cu coronavirus va continua sa scada sau daca va exista un numar constant mic, se poate ajunge la deschiderea teraselor de la 1 iunie, iar din 15 iunie s-ar putea deschide plajele. ”In conditiile in care…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca, daca numarul de cazuri noi de imbolnavire cu coronavirus va continua sa scada sau daca va exista un numar constant mic, se poate ajunge la deschiderea teraselor de la 1 iunie, iar din 15 iunie s-ar putea deschide plajele. "In conditiile in care…

- La intalnire participa prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, conform Agerpres. Potrivit Administratiei…

- Un proiect al doctorului Adrian Streinu=Cercel care propune izolarea la domiciliu a persoanelor de peste 65 de ani pentru trei luni de acum inainte și chiar desparțirea obligatorie a batranilor de familiile lor, și care a generat deja reacții negative in randul opiniei publice, este respins categoric…