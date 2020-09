Executivul pregatește o hotarare de guvern pentru acoperirea concediilor medicale care nu au fost date in perioada celor doua saptamani de vid legislativ din timpul pandemiei de COVID-19, a anunțat ministrul Sanatații, Nelu Tataru, citat de Agerpres. „Se pregateste o hotarare de guvern in acest sens. Casa (n.r. CNAS) a efectuat o evaluare a acelor cazuri care, in perioada de vid legislativ, nu au fost in spital sau s-au externat la cerere si atunci cand au mers la lucru nu au primit concediu medical. Reevaluarea acestora pentru a le putea da concediu medical revine medicului specialist, medicului…