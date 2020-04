TĂTARU se așteaptă la săptămâni mai bune Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca Romania inca merge spre varful pandemiei de coronavirus si se asteapta ca in urmatoarele doua saptamani sa scada numarului cazurilor noi "de la o zi la alta". "Ne asteptam la sfarsitul lunii aprilie, dupa sarbatorilor pascale, la un varf, varful urmand sa fie mai abrupt sau mai lin. Vorbeam de 10.000 - 12.000 de cazuri sau, daca era mai abrupt, putand fi dus un pic dupa 1 mai si cu un numar mai mare de cazuri, poate 15-20.000. Suntem in acel moment in care inca mergem spre varf, dar e o panta lina, sa spunem, in acest moment, cu un numar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca, in acest moment, Romania se afla pe o ”panta lina” in privinta coronavirusului, dar ca urmeaza zilele de 1-3 mai in care lumea va simti, din nou, nevoia de relaxare. Tataru spune ca trebuie sa ne petrecem vara avand ca vecin virusul, dar si ca restrictiile…

- "Suntem in acel moment in care inca mergem spre varf, dar e o panta lina" Ministrul sanatații, Nelu Tataru. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca România înca merge spre vârful pandemiei de coronavirus si se asteapta ca în urmatoarele doua saptamâni…

- „Depinde foarte mult ce perioada vom avea. Sper sa nu mai fie prins niciun spital sau DSP nepregatit, sa gestioneze rapid un focar in constituire” , a declarat ministrul. Citește și: Nelu Tataru: Exista riscul prelungirii starii de urgenta dincolo de 15 mai! Conditia obligatorie pentru relaxarea…

- „Decizia se va lua de comun acord cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației. Pana pe 15 mai avem o stare de urgența. Din punctul de vedere al Ministerului Sanatații, cand vom avea o scadere a numarului de cazuri, cand vom avea o scadere a numarului de decese, iar focarele, chiar și cele…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat sambata, dupa ce a efectuat o vizita fulger și la Spitalul Județean de Urgența Vaslui pentru a se asigura ca unitatea este pregatita sa faca fața crizei sanitare provocata de COVID-19, ca romanii trebuie sa se aștepte la o creștere a numarului de infectari…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, luni, ca trebuie pastrate precautiile si distanta, mentionand ca inchiderea cimitirelor a fost necesara... The post Ministrul Sanatații anunța inca trei saptamani de creștere a numarului cazurilor de coronavirus in Romania appeared first on Renasterea banateana…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marți ca nu se poate vorbi deocamdata de o relaxare a masurilor luate de autoritati in cadrul starii de urgența, intrucat varful epidemiei de coronavirus nu a fost atins inca in Romania. Ministrul spune ca...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, estimeaza ca, pana la 1 iunie, Romania va ajunge la 10.000 de cazuri de coronavirus, iar odata cu a doua jumatate a lunii mai se asteapta la o scadere progresiva a numarului de cazuri noi.„Noi trebuie sa ne gandim la un varf care merge pana la 10.000 de cazuri adunate…