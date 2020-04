Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit ieri, la Digi24, despre criteriile în funcție de care va începe ridicarea restricțiilor de circulație. Ministrul Sanatații spune ca restricțiile vor începe sa fie ridicate treptat în România, în funcție de mai multe…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, luni, ca posibilele relaxari ale masurilor luate in timpul pandemiei nu vor duce la reluarea spectacolelor, a activitaților sportive sau la redeschiderea...

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat marți la Digi24 ca atunci cand va incepe relaxarea restricțiilor in epidemia de coronavirus se va ieși din casa cu manuși, acoperirea nasului și a gurii, și doar pentru cateva ore la inceput.„Sunt un sustinator al izolarii voluntare la domiciliu.…

- "Inca nu am terminat urcusul pe acea curba" Ministrul sanatații, Nelu Tataru. Foto: Agerpres. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca România nu a depasit înca vârful curbei infectarilor cu COVID-19, ramânând de analizat daca din 4 mai poate…

- Relaxarea restricțiilor in Romania, dupa 15-20 mai sau chiar 1 iunie! Persoanele peste 65 de ani vor ramane mai mult in izolare. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni, la Galati, in contextul pandemiei de coronavirus, ca o eventuala relaxare a masurilor impuse ar putea aparea dupa 15-20…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti seara, ca in urma evaluarii realizate de Directia de Sanatate din Bucuresti este posibil ca mai multe sectii ale Spitalului Universitar sa fie inchise potrivit Agerpres. "Este ancheta si la Spitalul Universitar. Directia de Sanatate Publica din…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marți ca nu se poate vorbi deocamdata de o relaxare a masurilor luate de autoritati in cadrul starii de urgența, intrucat varful epidemiei de coronavirus nu a fost atins inca in Romania. Ministrul spune ca...

- Nelu Tataru a declarat, marti, la Brasov, ca trebuie sa mentinem precautiile luate pana in prezent pentru a preveni raspandirea coronavirusului."Suntem intr-un stadiu in care avem si transmitere comunitara, suntem intr-un stadiu in care mai asteptam compatrioti de-ai nostri sa se intoarca. Ganditi-va…