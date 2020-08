Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca aproximativ 150 de pacienti infectati cu noul coronavirus sunt conectati la ventilatoare. "Orice caz nou la Terapie Intensiva inseamna si un pacient in stare grava. (...) Din ce avem noi in acest moment, 480 de cazuri, sa ne gandim ca in jur de 150…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat luni ca in fiecare judet au fost detasati la directiile de sanatate publica medici si asistenti de medicina scolara, care sa ajute la derularea anchetelor epidemiologice.Intrebat daca au fost detasate 90 de astfel de cadre in Bucuresti si aproape…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat luni ca in fiecare judet au fost detasati la directiile de sanatate publica medici si asistenti de medicina scolara, care sa ajute la derularea anchetelor epidemiologice.Intrebat daca au fost detasate 90 de astfel de cadre in Bucuresti si aproape 900 in tara,…

- "Traim un moment dificil. Cum am ajuns ciuma Europei? Am ajuns ciuma Europei nerespectand regulile și instigand la nerespectarea lor", a spus Nelu Tataru, facand referire la numarul mare de infectari din ultimele zile. Ministrul Sanatatii a mai precizat ca in acest moment nu se impune o noua…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, saluta initiativa rectorilor universitatilor de medicina si farmacie reuniti in Asociatia Universitatilor de Medicina si Farmacie din Romania, care au trimis miercuri la MS o propunere de actualizare a bibliografiei examenului de intrare in Rezidentiat, potrivit…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, cere parlamentarilor sa colaboreze cu el pentru a aduce schimbari in sistemul sanitar si le transmite acestora ca este „prea devreme” pentru a face campanie electorala. „Eu zic, dincolo de politica, sa lasam sanatatea si medicina pe seama profesionistilor”, a adaugat…

- Avocatul Poporului (AP) recomanda ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, sa analizeze necesitatea luarii de masuri privind functionarea cabinetelor de medicina dentara in UPU din cadrul spitalelor regionale si judetene de urgenta, avand in vedere "situatia precara" a functionarii acestora la nivelul…

- Spitalele din toata țara s-ar putea deschide in curand. Ministrul Sanatatii a cerut directiilor de sanatate publica sa evalueze situatia in spitalele care asigura asistenta medicala pacientilor cu virusul SARS-CoV-2 in vederea reluarii internarilor si a interventiilor chirugicale pentru pacientii…