TĂTARU: Mai avem o epidemie! Cu 20.000 de îmbolnăviri și 64 de decese ”Sa nu uitam ca avem inca in evoluție o epidemie de rujeola pe teritoriul Romaniei in care s-au inregistrat aproximativ 20.000 de imbolnaviri și 64 de decese. Nu trebuie sa lasam garda jos, vaccinarea de rutina trebuie sa continue in aceasta perioada deoarece avem obligația sa prevenim imbolnavirile de orice fel, mai mult ca oricand”, a declarat vineri Nelu Tataru, Ministrul Sanatații, la debutul saptamanii europene a vaccinarii. In acest context, ministrul a reiterat susținerea pentru vaccinarea de rutina a populației. „In plina pandemie realizam cat de important este sa existe vaccinuri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

