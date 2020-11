Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a declarat, intrebat sambata seara la Letcani, daca se simte vinovat pentru ce s-a intamplat la Spitalul Judetean Piatra Neamt, ca „pentru situatia de peste 30 de ani si pentru autoritatile locale si neimplicare cred ca suntem vinovati toti din aceasta tara, nu numai…

- Peste 100 de paturi, o buna parte dintre acestea de terapie intensiva, alaturi de monitoare, injectomate și ventilatoare mecanice se afla nefolosite in curtea spitalului modular din Lețcani de luni de zile. Autoritațile locale abia acum vor sa discute sa le trimita in zonele in care e nevoie de ele,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ieri la Iasi ca s-a dat unda verde pentru paturi de Terapie Intensiva la Spitalul mobil de la Letcani. Incepand cu ziua de astazi, conform ministrului, sase paturi de Terapie Intensiva vor putea fi folosite pentru a trata pacientii cu forme severe infectati…

- Peste 3.000 de paturi de terapie intensiva in intreaga tara Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca în prezent în spitalele din tara sunt 3.065 de paturi de terapie intensiva pentru toti pacientii. "La acest moment,…

- Spitalul mobil de la Lețcani, de langa Iași, declarat funcțional vinerea trecuta de ministrul Sanatații, Nelu Tataru, are stația de oxigen defecta. Cele 102 paturi de ATI vor putea fi folosite abia peste doua saptamani, dupa remedierea problemelor.Stația s-a defectat joi, cu o zi inaintea inaugurarii,…

- Anuntul a fost facut duminica de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si ministrul Mediului, Costel Alexe, presedinte ales al Consiliului Judetean Iasi. "Eu sper ca la sfarsitul saptamanii care urmeaza, pe 16, la Spitalul Mobil de la Letcani sa avem si primul pacient. Sunt evaluari care se fac de la Mediu,…

- Spitalul Mobil de la Lețcani nu poate primi pacienți inca pentru ca ii mai lipsesc anumite avize. Saptamana trecuta au fost despuse documentațiile pentru avizele de la Apele Romane și APM pentru a urgenta procedurile intrucat spitalele fac fața cu greu numarului mare de pacienți. Am reevaluat capacitatea…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a facut declarații, marți, 29 septembrie, la emisiunea ”Tema Zilei”, de la TVR1, referitoare la evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. Demnitarul spus ca, in ritmul prezent, se pot organiza alegerile parlamentare din noiembrie și ca situația din școli și din…