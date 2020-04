Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a facut noi precizari in contextul epidemiei de coronavirus. Acesta a anunțat ca alte doua orașe din Romania ar putea deveni, in curand, focare de coronavirus. Vorbim despre Constanța și Brașov.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca exista doua focare care afecteaza personalul medical din Constanta si Brasov si exista posibilitatea ca acestea sa se extinda si la populatie.

- Nelu Tataru a dezvaluit ca evolutia din ultimele ore arata ca exista doua noi focare de coronavirus in Romania: este vorba de orasele Constanta si Brasov."In masura evoluției accelerate a transmiterii locale, cu afectarea in marea majoritate a personalului medical, ne gandim la alte masuri pentru a…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca exista doua focare care afecteaza personalul medical din Constanta si Brasov si exista posibilitatea ca acestea sa se extinda si la populatie.

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a recunoscut in premiera la RomaniaTV ca la Brașov și Constanța sunt focare de coronavirus in care personalul medical este intens infectat. Nelu Tataru a precizat ca de saptamana viitoare se va ocupa personal de cele doua situații. „Era un moment in care trebuia sa limitam…

- Au fost inregistrate 3.183 cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus in Romania, pana vineri, ora 13.00, potrivit ministrului Sanatații, Nelu Tataru. 281 de persoane au fost declarate vindecate. Potrivit sursei citate, sunt trei focare de infecție: Suceava, Arad și Deva. Vezi LIVE: Ministrul Sanatații,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține o conferința de presa despre epidemia de coronavirus. Ministrul a anunțat ca in total sunt 3.183 de cazuri confirmate in Romania și ca sunt trei focare de infecție: Suceava, Arad și Deva, scrie G4Media . Principalele declarații: Fiecare viața pierdut este o…

- In prezent, testarea pentru coronavirus se desfasoara in doua spitale din Bucuresti, precum si la Cluj, Timisoara, Craiova, Iasi, Constanta si Brasov, unde exista cate un aparat PCR, care aplica o metoda biochimica de sinteza numita reactie de polimerizare in lant. Testarea dureaza insa 3-4 ore. Nelu…