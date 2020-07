Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit noii legi a carantinarii Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, arata ca prin noua lege a carantinarii, pacienții asimptomatici vor ajunge la spital pentru 48 de ore, perioada in care vor fi evaluați medical. ”Asimptomaticii vor avea o evaluare de 48 de ore. Fiecare pacient va beneficia de o evaluare…

- Директор Окницкой районной больницы Дамиан Гуцу, который получил положительный результат на COVID-19, организовал встречу с персоналом медицинского учреждения. Об этом рассказала мать медсестры, работающей в больнице, передает nokta.md со ссылкой на zdg.md {{447964}}Женщина рассказала, что Гуцу, несмотря…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a fost transportat cu avionul la un spital din Moscova, fiind suspect de coronavirus, dupa ce a avut simptome asemanatoare gripei, informeaza BBC care citeaza agenția rusa Interfax.

- Elevii care sunt diagnosticati cu COVID-19 pot sustine examenele de Bacalaureat sau Evaluare nationala cu masuri de siguranta, a declarat, duminica seara, ministrul Educatiei, Monica Anisie. ‘Acestia (n.r. copii diagnosticati cu COVID-19) pot da examenul in conditii de siguranta, izolati, singuri in…

- Un barbat din Vrancea care a fugit dintr-un spital din Bucuresti, unde era tratat de COVID-19, a fost oprit in trafic de politistii din Ramnicu Sarat. El a fost tinut in taximetrul care il transporta la domiciliu aproape o ora, la intrare in localitatea Oreavu, pana cand un echipaj de la ISU a preluat…

- Este vorba despre o femeie de 68 de ani, cu specializarea Medicina Interna, care a avut contact cu pacient confirmat pe 23 martie. Primele probe pentru cadrul medical au fost recoltate in data de 24 martie, iar rezultatul a iesit negativ. Pe 19 aprilie, doctorita s-a internat in sectia de Infectioase…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Sfantu Gheorghe, ca orice persoana care lucreaza intr-un spital dedicat tratarii pacientilor COVID va beneficia de stimulentul de risc de 2500 de lei.

- Printre decesele COVID-19 anuntate astazi de Grupul de Comunicare Strategica se numara si un argesean. Barbatul fusese pacient al medicului Felix Sarboiu, doctorul de la Spitalul Judetean de urgenta Pitesti confirmat pozitiv aflat in centrul unui scandal dupa ce a refuzat testarea, desi avea simtome…