Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, sambata, ca a avut o discutie strict profesionala cu premierul Ludovic Orban in legatura cu fotografia aparuta de la petrecerea de ziua acestuia, iar seful Guvernului "si-a asumat si a raspuns" pentru lipsa purtarii mastii in Palatul Victoria. "Premierul si-a asumat acest lucru. Stia ca nu este in regula. Isi asuma o greseala unui moment particular din viata. A fost o discutie strict profesionala a unui ministru al Sanatatii cu un prim-ministru. A fost un moment in care a fost un regret, asumarea acelui moment si a considerat ca trebuie sa si raspunda",…