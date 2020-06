Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a respins, marti, acuzatiile de nepotism care i se aduc, mentionand ca acestea sunt atacuri politice sau de alta natura si ca indica faptul ca el si Guvernul si-au facut bine treaba in perioada pandemiei. "Este un moment pe care il gestionez, in care atacurile politice…

- In contextual vizitei, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, ca in prezent suntem intr-o perioada descendenta in ceea ce priveste cazurile de infectare cu Covid-19. "Acea perioada de platou a trecut. Suntem pe o perioada descendenta. Avem vreo saptamana in care am coborat in panta descendenta…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, vineri, la Iasi, ca in prezent suntem intr-o perioada descendenta in ceea ce priveste cazurile de infectare cu Covid-19. ‘Acea perioada de platou a trecut. Suntem pe o perioada descendenta. Avem vreo saptamana in care am coborat in panta descendenta si avem…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a declarat, duminica, la Antena 3, ca autoritatile vor face o evaluare, saptamana viitoare, dupa primele zile de relaxare, in care s-au inregistrat multe incalcari ale regulilor si a atras atentia ca sistemul medical se asteapta la o crestere a numprului de infectari,…

- "Vreau sa va asigur de toata colaborarea mea, dar, in acelasi timp, va spun ca (...) nu s-a terminat. Daca astazi suntem un pic mai relaxati, este pentru ca este un pic mai bine, dar nu este foarte bine. Va fi o perioada lunga pana cand vom avea viata de dinainte de COVID. (...) De o luna si doua…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca precautiile trebuie pastrate si dupa 15 mai, intrucat "chiar daca va fi o perioada de scadere a numarului de cazuri, va mai exista o transmitere in comunitate, mica, dar va exista, nu va disparea deodata".

- Ziua Mondiala a Sanatatii este marcata astazi, 7 aprilie. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca "este cel mai dificil 7 aprilie din ultima perioada", dar si-a exprimat optimismul: "Am convingerea ca impreuna vom trece si peste aceasta provocare.Cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, ministrul…