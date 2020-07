Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii a declarat marti ca se impune prelungirea starii de alerta si a pregatit o evaluare si o propunere in acest sens pentru premier si presedinte. Nelu Tataru a menționat ca de la 15 iulie nu vor fi impuse restrictii, dar nici nu vor fi masuri de relaxare.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, ca se impune prelungirea starii de alerta si a pregatit o evaluare si o propunere in acest sens pentru premier si presedinte, mentionand ca de la 15 iulie nu vor fi impuse restrictii, dar nici nu vor fi masuri de relaxare."Se impune prelungirea…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca starea de alerta se va prelungi și nu vor fi noi masuri de relaxare "Se impune prelungirea starii de alerta. Noi avem si o evaluare facuta cu care vom...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti, ca se impune prelungirea starii de alerta si a pregatit o evaluare si o propunere in acest sens pentru premier si presedinte, mentionand ca de la 15 iulie nu vor fi impuse restrictii, dar nici nu vor fi masuri de relaxare. ‘Se impune prelungirea starii…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a declarat, marti, la Senat, ca se impune prelungirea starii de alerta, el mentionand ca ministerul are si o propunere cu care se va merge in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, la premier si la presedintele Romaniei. Intrebat daca, in aceste conditii, se…

- Executivul se reuneste, luni, de la ora 12.00, in sedinta, pentru a adopta proiectul de lege care stabileste cadrul legal privind carantina si izolarea persoanelor dar si internarea obligatorie, in caz de epidemii precum cea de coronavirus. Guvernul a fost obligat de decizia Curtii Contitutionale, care…

- Ministrul Sanatații susține prelungirea starii de alerta in Romania și dupa data de 15 iunie, fapte pe care il susține și președintele Klaus Iohannis, dar și prim-ministrul Ludovic Orban. De cealalta parte, liderul PSD, Marcel Ciolacu, dar și aliații sai din Parlament nu sunt de acord cu inca…

- Senatul a respins miercuri cu majoritate de voturi legea privind autonomia Ținutului Secuiesc, adoptata anterior tacit de Camera Deputaților. Cei mai mulți senatoril au anuntat in cursul dezbaterilor ca voteaza pentru respingerea proiectului, cu exceptia UDMR, care a fost pentru adoptarea acestui proiect.…