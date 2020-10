Stiri pe aceeasi tema

- Pacienții cu forme usoare si medii de Covid-19, precum si cei asimptomatici vor putea ramane acasa, sub monitorizarea medicilor de familie, in timp ce cazurile grave vor fi spitalizate, a anunțat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, joi. El spune ca guvenul pregatește o ordonanta de urgenta in acest sens,…

- Ministrul Sanatații susține ca pe perioada verii pacienții cu boli cronice nu și-au consultat medicii de familie și au devenit astfel mai vulnerabili in fața infecției cu coronavirus pentru ca au permis sa avanseze o boala preexistenta. Declarația lui Tataru vine in contextul in care pe perioada epidemiei,…