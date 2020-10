Stiri pe aceeasi tema

- 2.343 de cazuri de COVID-19 au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare numar zilnic de pana acum, la doar doua zile dupa precedentul record. Și in București se inregistreaza un nou record: 517 infectari. Și la Terapie Intensiva este un nou record – 571 de pacienți. Dupa București,…

- Constanța a inregistrat joi record de noi cazuri in 24 de ore, dupa ce au fost pozitivate 122 de persoane. 2086 de noi cazuri de COVID-19 au fost depistate in Romania din 25.797 de teste prelucrate. 557 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva, iar alte 37 de decese au fost raportate. Cele mai…

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Suntem la un numar de aproape 124 de mii de romani infectați, aproape 100 de mii de romani vindecați, dar și 557 de romani in terpaie intensiva. Evaluam fiecare județ in parte, observam ca tot ce inseamna Brașov, Prahova, Iași sau Vaslui au un numar crescut de peste 80 de cazuri…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, duminica, 1.438 de noi cazuri de Covid-19 și 31 de noi decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus, inregistrate in ultimele 24 de ore. Potrivit GCS, pana duminica, in Romania au fost confirmate 122.673 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus,…

- Profesorul Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului 'Matei Balș' din Capitala, centru de internare Covid-19, a declarat sambata la Antena 3 ca este „oripilat” de ce se intampla in epidemia de coronavirus: „Gripa se stie clar cum se manifesta: gripa este asociata cu cateva simptome majore, respectiv…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat un numar record de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astfel ca, in ultimele 24 de ore, Romania a inregistrat 1.504 de noi cazuri cu COVID-19, 38 de decese și 492 de persoane internate pe secția de Terapie Intensiva.

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a spus vineri la Iași ca in momentul in care vom avea 2000 de cazuri la Terapie Intensiva, Romania va atinge un prag critic. De asemenea, Tataru a vorbit și despre capacitatea de tratare a carurilor de COVID-19„Cel mai grav scenariu este atunci cand vomavea un numar…