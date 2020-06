Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a apreciat, sambata, ca un eventual al doilea val epidemiei de coronavirus nu va avea aceeasi intensitate ca primul, dar a subliniat ca trebuie luate masurile de pregatire necesare, inclusiv vaccinarea antigripala si antipneumococica a categoriilor vulnerabile. Astfel,…

- Nelu Tataru, la Spitalul Caritas: “Am gasit un spital care in acest moment are echipamente, are materiale sanitare și un personal motivat” in Eveniment / on 22/04/2020 at 17:01 / Spitalul Caritas din Roșiorii de Vede are suficiente echipamente de protecție, materiale sanitare și medicamente, dar…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi seara ca la acest moment se estimeaza un varf al numarului de cazuri de persoane cu COVID-19 de circa 10.000-12.000, care insa se poate modifica in urmatoarele doua saptamani. Nelu Tataru, a spus intr-un interviu pentru Digi24, ca daca pana acum evoluția…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a declarat ca Romania are echipamente pentru toate spitalele care trateaza pacienti infectati cu coronavirus si ca deja s-au facut primele livrari potrivit news.ro.”A fost o cantitate mai mare de echipamente, materiale sanitare si kit-uri de testare care s-au…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi seara, ca de saptamana viitoare vor reaparea in farmacii mai multe medicamente cautate de populatie, intre care si Euthyrox, el aratand si ca spitalele au pe stoc in acest moment Platinium si Kaletra, medicamente necesare pentru tratarea pacientilor…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca guvernul a avut timp din ianuarie, de cand Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat epidemie de coronavirus, sa cumpere medicamente, materiale sanitare si echipamente de protectie si ca acum incearca sa induca aceasta greseala catre…

- Avand in vedere evolutia infectiei cu virusul COVID-19 (Coronavirus) pe teritoriul Romaniei si decretarea starii de urgenta nationala, presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alexandru Oprea, a dispus alocarea sumei de 1.000.000 lei pentru achizitionarea, in regim de urgenta, atat a unor medicamente,…