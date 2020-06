Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a acuzat marți, in plenul Camerei Deputaților, la dezbaterea moțiunii simple impotriva sa, ca personalul medical este controlat de Curtea de Conturi. „Un corp medical control de Curtea de Conturi la ore suplimentare, la garzi, un Avocat al Poporului care spune ca medicii sunt tortionari, nu am crezut ca vom ajunge in momentul ca, dupa ce in martie-aprilie strazile erau pustii, un personal medical expus sa fie aratat cu degetul. Nu e mult de cand erau eroi in halate albe, acum sunt eroii care fura ore suplimentare (...) Suntem acuzati de coruptie, apar tot felul…