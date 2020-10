Stiri pe aceeasi tema

- Situația este alarmanta in condițiile in care in ultimele zile cazurile de COVID-19 au „explodat” in Romania! Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat miercuri ca de la inceputul lunii iulie pana acum s-au administrat 11.829 de doze de Remdesivir, iar in depozite se mai afla inca 4.000 de doze.„Este…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, a detaliat intr-un interviu pentru Digi24 ce fel de tratamente se folosesc in cazul bolnavilor de COVID din Romania, aratand ca tot ce se foloseste pe plan mondial se foloseste si in Romania, inclusiv Remdesivirul sau hidroxiclorochina. Conform ministrului Sanatatii,…

- Profesorul Șerban Bubenek, președintele Societații Romane de Anestezie și Terapie Intensiva, a spus la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca in Romania nu exista transparența cu privire la felul in care este alocat medicamentul Remdesivir, esențial in tratarea cazurilor foarte grave de Covid-19. Profesorul…

- In cea de-a patra zi la rand in care in Romania au fost raportate peste 2.000 de cazuri noi persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dar și inca un record la nivel de pacienți aflați la Terapie Intensiva (DETALII AICI), ministrul Sanatații – aflat, sambata, la Iași – a facut […]

- Pneumonia este principala cauza de deces in urma infectarii cu noul coronavirus, precizeaza presedintele Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva, profesor doctor Serban Bubenek. Iar aceasta poate evolua spre insuficienta respiratorie. El mai spune ca la pacientii cu COVID-19, tratati in…

- Cate paturi ATI are Romania? Depinde cine intreaba și pe cine. Cum de numarul testelor pozitive ramane același și cand se fac de trei ori mai multe? Depinde cine raspunde. Sa derulam spre inceputul pandemiei in Romania. Victor Costache, pe-atunci ministrul sanatatii, martie 2020: “In Romania avem 4.000…

- Creșterea accelerata a numarului de cazuri de coronavirus din Romania, din ultimele zile, ii determina pe experți sa faca previziuni sumbre. Astfel, potrivit lui Șerban Bubenek, președinte al Societații Romane de Anestezie și Terapie Intensiva, numarul persoanelor aflate la ATI ar putea ajunge la 2.000…