Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit ieri, la Digi24, despre criteriile în funcție de care va începe ridicarea restricțiilor de circulație. Ministrul Sanatații spune ca restricțiile vor începe sa fie ridicate treptat în România, în funcție de mai multe…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat ca posibilele relaxari ale masurilor luate in timpul pandemiei nu vor duce la reluarea spectacolelor, a activitaților sportive sau la redeschiderea mall-urilor. In funcție de dinamica, aceste redeschideri se vor produce in urmatoarele 2 – 3 luni. „ La reluarea…

- CORONAVIRUS ROMANIA. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a enumerat luni, la Digi24, criteriile in funcție de care restricțiile vor incepe sa fie ridicate in Romania: Numarul deceselor Evoluția focarelor Gradul de afectare a personalului medical Aglomerația din ATI Curba cazurilor noi "Daca…

- Adrian Streinu-Cercel, directorul de la „Matei Balș”, estimeaza ca romanii vor putea circula fara restricții la jumatatea lunii iulie. Condiția este ca in aceste zile, de Paște, sa fie respectate masurile de izolare și distanțare sociala. „Daca stam potoliti in aceste patru - cinci zile, estimez ca…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, anunța in ce perioada s-ar putea relua, parțial, unele activitați profesionale, dar și cand am putea beneficia de anumite relaxari ale masurilor restrictive.

- Ministrul Sanatații susține faptul ca se vor lua decizii in funcție de evoluția din fiecare localitate in parte. "Inca nu am terminat urcusul pe acea curba. Inca se fac evaluari pentru acestea. In general sunt restrictiile pe care le stiam, urmand ca, in functie de evolutia din fiecare localitate…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat astazi, la ieșirea din Prefectura Vrancea, ca va fi numita o conducere militara la Spitalul județean Focșani, pe perioada starii de urgența. Asta pentru ca managerul este infectat, iar ceilalți membri din conducere sunt contacți. Vor veni medici de la Spitalul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat joi seara ca la acest moment se estimeaza un varf al numarului de cazuri de persoane cu COVID-19 de circa 10.000-12.000, care insa se poate modifica in urmatoarele doua saptamani. Nelu Tataru, a spus intr-un interviu pentru Digi24, ca daca pana acum evoluția…