Tatal vitreg al lui Enrique Iglesias a murit de Coronavirus Enrique Iglesias resimte cu durere in suflet efectele devastatoare ale pandemiei de Coronavirus. Tatal sau vitreg, Carlos Franco, a murit infectat cu COVID-19 la varsta de 83 de ani. Carlos Franco fusese internat in spital in urma cu mai bine de o saptamana, insa din pacate organismul sau nu a putut face fata temutului virus. Vezi aceasta postare pe Instagram We are going through tough times and this emergency has touched a lot of people including my family. Let’s stay home and take care of ourselves and our loved ones. Sending lots…