Tatăl vitreg al fetiţei găsite moartă în Arad a recunoscut totul. Motivul halucinat pentru care a ucis-o pe micuță Tatal vitreg al fetitei, care a fost gasita moarta și incendiata la Arad, și-a recunoscut, marți, oribila fapta. El a marturisit anchetatorilor ca a dat-o cu capul de pereti pana a murit, pentru ca aceasta voia sa se joace și l-a deranjat. Tanarul, de 23 de ani, reținut de polițiști in cazul fetiței care a fost […] The post Tatal vitreg al fetitei gasite moarta in Arad a recunoscut totul. Motivul halucinat pentru care a ucis-o pe micuța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

