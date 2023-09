Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Polițiștii vasluieni au acționat ca la carte in cazul prinderii lui Romeo Blegu, un individ considerat periculos, care avea domiciliu in Secuia, acolo unde deține o vila opulenta și un magazin, dar care se ascundea in Spania. Acesta venise acasa, probabil in vacanța, iar polițiștii s-au dus…

- GREOI… Desi chiriile percepute de Primaria Husi celor care ocupa locuintele sociale sunt mici, unele chiar derizorii, sunt locatari care se dovedesc atat de hotarati sa nu isi achite debitele lunare, incat nu pot fi convinsi nici macar atunci cand sunt in prag de evacuare. O astfel de familie, de pilda,…

- UMILITA… Caz strigator la cer la Spitalul Județean de Urgența Vaslui. O femeie cu fracturi costale, adusa cu ambulanța la unitatea sanitara, a fost externata dupa doar doua ore de la internare, dupa ce medicul de garda i-a spus ca nu are nimic grav. In aceste doua ore i s-a administrat o perfuzie, i…

- Un turist beat a pus salvamontiștii și medicii pe drum dupa ce a sunat la 112 spunand ca și-a fracturat piciorul in varf de munte și are nevoie de ajutor. Un apel disperat la 112 a pus salvamontiștii și medicii in alerta in Borșa, județul Maramureș. Un turist și-ar fi fracturat piciorul in varf de […]…

- IZBANDA… Angajații TESA din cadrul spitalului municipal Huși au motive de bucurie, pentru ca, dupa ce au dat unitatea medicala in judecata, pentru ca salarizarea sa le fie facuta dupa un act normativ mai avantajos decat cel la care s-au raportat pana acum, instanța le-a dat caștig de cauza din primul…

- DE BELEA… Violator si hot, Cristian Butnaru a ajuns vedeta Barladului, alaturi de un alt „amic”, dupa ce au comis un furt de toata jena. Si nu e doar atat. Prinderea lui a aratat precum o scena din filmele de actiune, punand politistii la „treaba”! Cristian Butnaru a fost condamnat in prima instanta…

- INCERCARE GREA…Ambulanta Barlad a avut o solicitare in padurea de la Popeni, comuna Zorleni, pentru un barbat de 63 de ani care a fost intepat de o insecta, cel mai probabil un taun. Barbatul a facut soc anafilactic, fiind transportat in stare grava la spitalul barladean. Medicii l-au stabilizat cu…

- HOTARARE… Elevul care, impreuna cu un consatean din comuna Hoceni, a dat o spargere la o sala de jocuri din Huși, in cursul lunii aprilie, a fost lasat de instanța sa paraseasca arestul la domiciliu, pentru a reveni la școala. Baiatul in varsta de 17 ani, elev in clasa a XI-a, a cerut inca din […] Articolul…